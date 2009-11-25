Четверо киян з вересня тримали в заручниках двох німців

Вчора увечері співробітники київського УБОЗу затримали чотирьох мешканців столиці (1959, 1972, 1973 і 1982 років народження), які на початку вересня викрали двох громадян Німеччини (чоловіка та жінку) та вимагали за звільнення викуп у сумі 10 тис. євро.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві, заручників було вивезено на їхньому автомобілі до міста Гостомель Київської області, де вони трималися добу в приватному орендованому будинку, а потім було перевезено до Києва на їхню квартиру на вул. Лесі Українки, де заручники видали невідомим 6 тис. 100 євро, після отримання яких останні зникли.

Наразі стосовно затриманих порушено кримінальну справу за низкою статей Кримінального кодексу та обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.