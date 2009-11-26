Оголошено в розшук колишнього керуючого санацією КГЗКОР

Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Кіровоградській області за підозрою у скоєнні злочину оголосило в розшук 33-річного Олександра БАРАНОВСЬКОГО, колишнього керуючого санацією Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (м. Долинська).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Раніше прокуратура області порушила кримінальну справу за фактом розкрадання майна держпідприємства КГЗКОР. У вересні 2009 року службові особи КГЗКОР за попередньою змовою зі представниками товарної біржі, всупереч вимогам закону та незважаючи на запроваджений мораторій на реалізацію державного майна, шляхом укладання незаконних договорів купівлі-продажу вчинили розкрадання майна держпідприємства шляхом його розтрати на суму 59,5 млн. грн.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Розтрата майна в особливо великих розмірах, або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.