У Києві знову пограбували банк

Вчора ввечері у Шевченківському районі м. Києва на вулиці Лагерній було скоєно збройне пограбування відділення «Ощадбанку».

Як повідомили УНІАН у Шевченківському райуправлінні столичної міліції, 25 листопада о 18.20 двоє невідомих зайшли до відділення фінансової установи і, погрожуючи пістолетами, вимагали у касира віддати їм готівку з каси. Заволодівши майже 1500 доларів, понад 5000 грн. та певною сумою російських рублів, грабіжники зникли.

Їхні особи встановлюються. Порушено кримінальну справу.