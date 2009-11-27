Медведєва просять заборонити фільм «Цар»

Автор книг про Івана Грозного В’ячеслав Манягін поширив відеозвернення до президента Дмитра Медведєва, у якому попросив главу РФ негайно зупинити прокат фільму "Цар" Павла Лунгіна. На думку історика, фільм не просто грішить історичними неточностями – він обмовляє засновника російської держави.

"Уявимо собі, що в Америці зняли фільм про Джорджа Вашингтона, в якому перший президент Сполучених Штатів постає як кровожерний маніяк. А потім запустили – стрічку в прокат на яке-небудь національне свято, наприклад, 4 липня. Абсурд!" - обурюється історик з Сергієва Посада. "У Росії фільм Лунгіна – прямий наклеп на російський народ і державу – виходить у день Народної єдності і згоди, 4 листопада", – заявив він у своєму ролику, викладеному на сайті YouTube.

Крім того, Манягін легко проводить аналогії з сучасною Росією: "А якщо повірити в те, що засновник нашої держави був таким тираном, то можна повірити і в те, що сучасна Росія, як кажуть на Заході, є оплотом тоталітаризму, тиранії, антидемократичною, антинародною державою, якою правлять не зовсім адекватні особи".

Таким чином, фільм Лунгіна немає нічого спільного з історичною правдою. За словами історика, Грозний, який у фільмі зображений як "шизофренік, садист, маніяк і параноїк", був вельми успішним політиком: проводив демократичні реформи, удвічі збільшив територію Росії, розгромив Лівонський орден та інше.

Це вже друге звернення письменника до Медведєва. Перше, письмове, Манягін відправив кілька днів тому і вже встиг одержати відповідь з Управління справами Президента. У ньому сказано, що його лист передано на розгляд у Міністерство культури.

Нагадаємо, що фільм про першого російського царя вийшов в широкий прокат 4 листопада, у день народної єдності. Похмура картина про протистояння Івана Грозного (Петро Мамонов) і московського Митрополита Філіпа (Олег Янковський), уже викликала протести з боку церковників.

Так, глава Союзу православних хоругвеносців Леонід Симонович-Нікшич назвав ідеологічну концепцію фільму "руйнівною", вимагав "поваги до фігури російського царя" і висловив сумнів у тому, що митрополит Філіп (Количев) був убитий царським опричником.

Лунгіна звинувачували в жорстокості ще на прем`єрах "Царя" – у Каннах і на ММКФ. Проте режисер наполягав, що "не показав і сотої частини тієї жорстокості, тих убивств, які були за Івана Грозного і документально зафіксовані".

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