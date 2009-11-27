У «Тюрмі на Лонцького» презентують документальний фільм про Голодомор

27 та 29 листопада, в рамках заходів з ушанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років, у приміщенні львівського Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» відбудеться презентація документального фільму «Живі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру досліджень визвольного руху, у кінострічці акцентується увага на подіях 1932-1933 років, «про які не всі мають сміливість говорити навіть після стількох років».

У фільмі описані події з 1917 до 1937 років, дві сюжетні лінії розкривають трагізм життя українського села часів Голодомору. Перша грунтується на свідченнях очевидців, яким вдалося вижити після Голодомору. Друга - висвітлена на основі вражень британського журналіста Гарета Джонса, який описав трагедію українців, однак не зміг донести її до сучасників.

Фільм створено на замовлення благодійного фонду «Україна-3000», який очолює Катерина ЮЩЕНКО. Режисер стрічки Сергій БУКОВСЬКИЙ.