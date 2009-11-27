У Нафтогазі претензії Centragas переадресували Газпрому

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег ДУБИНА вважає нелогічними претензії компанії Centragas (Австрія), котра є власником 50% компанії RosUkrEnergo (Швейцарія), до України щодо 11 млрд. куб. м газу, які раніше належали швейцарському газотрейдеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ДУБИНА повідомив сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів України.

"Нафтогаз" цей газ купив у "Газпрому", тому RosUkrEnergo може звернутися до свого партнера, а не до нас", – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, контрольована бізнесменом Дмитром ФІРТАШЕМ компанія Centragas надіслала листа уряду України про початок судового розгляду відповідно до Енергетичної хартії щодо експропріації у компанії RosUkrEnergo в січні 2009 року 11 млрд. куб. м газу НАК "Нафтогаз України", власником 100% акцій якої є український уряд.

Centragas наполягає, що ці 11 млрд. куб. м газу належать RosUkrEnergo, в якому другим співзасновником з часткою 50% є російське ВАТ "Газпром", і що на момент експропріації RosUkrEnergo тримала цей газ в українських сховищах для подальшого транзиту і постачання цього газу своїм клієнтам у Європі.

Австрійська компанія в листі нагадує, що Енергетична хартія, яку підписала Україна, передбачає тримісячний період для консультацій між сторонами, у зв`язку з чим Centragas чекає відповіді від українського уряду і контактних даних для початку таких консультацій.

Холдинговій компанії українського бізнесмена Д.ФІРТАША Group DF належить 90% акцій Centragas.

Нагадаємо, в середині листопада Міністерство юстиції України повідомило, що Centragas, відповідно до Енергетичної хартії, звернувся до уряду України з проханням про мирне врегулювання спору навколо, нібито, експропріації 11 млрд. куб. м природного газу. За даними Мінюсту, Хартія передбачає, що якщо спір неможливо вирішити мирним шляхом протягом трьох місяців з дати прохання про мирне врегулювання, інвестор може передати його для вирішення до судів або в арбітражні трибунали.

На сьогодні в Стокгольмському арбітражі триває підготовка до слухання взаємних спорів між НАК "Нафтогаз України" і RosUkrEnergo, які 28 серпня цього року були об`єднані в одну справу. Згідно з обнародуваними на початку листопада даним НАК, арбітражне рішення за ініційованим швейцарською компанією ще в квітні 2008 року позовом очікується в другому кварталі 2010 року.

Загальна сума судових претензій до "Нафтогазу України", згідно з його даними, станом на 5 листопада 2009 року, становить 10 млрд. грн. у судах українських юрисдикцій і 28 млрд. грн (3,5 млрд. дол.) у судах зарубіжних юрисдикцій. Станом на початок 2009 року, "Нафтогаз України" називав меншу суму претензій – 17,5 млрд. грн.

Вперше "Нафтогаз України" повідомив про судовий спір з RosUkrEnergo наприкінці березня 2009 року.

За словами першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Ігоря ДІДЕНКА, RosUkrEnergo висунула позови про нарахування НАК пені і штрафних санкцій у розмірі 600 млн. дол., 55 млн. дол. і 20 млн. дол. У свою чергу, "Нафтогаз України" подав до RosUkrEnergo зустрічні позови на 62 млн. дол., 118 млн. дол., а також за розірвання транспортного контракту і розірвання контракту на зберігання.

Тоді, за даними НАК "Нафтогаз України", RosUkrEnergo не подавала до Стокгольмського суду позов про законність заволодіння "Нафтогазом України" 11 млрд. куб. м природного газу, що раніше належали газотрейдеру.

У середині листопада російська газета "Ведомости" повідомила, що RosUkrEnergo збільшила претензії до "Нафтогазу України" вчетверо - до 8,26 млрд. дол. через експропрійовані, на її думку, 11 млрд. куб. м природного газу. За даними газети, уточнена позовна заява направлена в Стокгольмський арбітраж 12 листопада і буде розглянута 18 січня 2010 року.