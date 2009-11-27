Податкова та ГоловКРУ розставляють свої пости на підприємствах ТКЕ

Державна податкова адміністрація (ДПА) спільно з Головним контрольно-ревізійним управлінням (ГоловКРУ) України створюють у кожній області податкові пости на підприємствах теплокомуненерго (ТКЕ), які мають заборгованість за газ, для забезпечення контролю за надходженням виручки та її розподілом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА.

Згідно з повідомленням, також у кожній області будуть створені спільні групи за участю представників контролюючих органів. Ці групи здійснять перевірки відповідності вимогам законодавства використання в 2007-2009 роках коштів, які надійшли на рахунки підприємств комунальної теплоенергетики як плата за надання населенню послуг централізованого опалення і постачання гарячої води і відкритих акціонерних товариств з газопостачання і газифікації за використаний природний газ.

Нагадаємо, станом на 23 листопада заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ у новому опалювальному сезоні (2009-2010 рр., з 1 жовтня 2009 р.) перевищила 888 млн. грн. Рівень оплати за спожитий з 1 листопада 2009 року газ становить усього 22%.

Крім того, на 23 листопада ц.р. заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий впродовж минулого опалювального сезону (2008-2009 рр., з 1 жовтня 2008 р.), перевищує 2,29 млрд. грн. (рівень оплати – 74%).

Разом з тим борг АЕК «Київенерго» за природний газ, спожитий впродовж 2008-2009 рр., становить понад 760 млн. грн. (рівень оплати в 2009 р. – 68%).