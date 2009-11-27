Київського міліціонера спіймали на наркоторгівлі

Працівники Служби внутрішньої безпеки МВС затримали двох працівників столичної міліції, причетних до наркоторгівлі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, 25 листопада в ході реалізації оперативних матеріалів працівниками Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України спільно із співробітниками Генеральної прокуратури України затримано одного із керівників територіального відділу ГУ МВС у місті Києві, який упродовж тривалого часу займався збутом наркотичної речовини - героїну та опію.

Стосовно нього Слідчим управлінням Генеральної прокуратури України порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Цього ж дня міліцією спільно з органами прокуратури було затримано «на гарячому» - під час отримання хабара одного із керівників територіального підрозділу Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків столичного главку міліції. Ці кошти він вимагав за непритягнення до кримінальної відповідальності громадянина К., який протягом декількох місяців 2009 року вимагав «данину» від розповсюджувача наркотиків, сприяючи йому в продовженні злочинної діяльності.

Стосовно хабарника Слідчим управлінням Генпрокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 368, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.