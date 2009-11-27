Київрада скоротила штат КМДА

Київська міська рада скоротила загальну чисельність штату працівників свого виконавчого органу – Київської міської державної адміністрації – з 2459 до 2020 штатних одиниць, в тому числі апарат КМДА скорочено з 346 до 335 штатних одиниць.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект рішення був прийнятий сьогодні на засіданні сесії Київради на виконання постанови Кабміну. За нього проголосували 94 з 115 присутніх у залі депутатів міськради.

Доповідаючи з цього питання, заступник голови КМДА, керівник апарату КМДА Броніслав СТИЧИНСЬКИЙ повідомив, що підготовлено також проект рішення про внесення змін до структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)». Згідно з цим документом передбачається перейменування шістьох головних управлінь в управління, оскільки після скорочення їх штату на 12%, в них залишиться працювати не більше 25 чоловік. А така чисельність в штаті структури не може давати їй право називатись головним управлінням.

Також згідно із запропонованим проектом пропонується злиття в одне головне управління, що матиме назву Головне управління праці та соціального захисту населення КМДА, трьох структурних одиниць, а саме двох управлінь – праці та зайнятості, а також у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці, і Головного управління соціального захисту населення.

Водночас, депутати відмовилися голосувати за цей проект рішення і відклали його розгляд на наступне засідання сесії, тобто 17 грудня, посилаючись на те, що його треба детально вивчити, оскільки це пов’язано з видатками на ці управління та фондом заробітної плати.

Зі свого боку Б.СТИЧИНСЬКИЙ зазначив, що всі працівники та службовці, які підлягають скороченню, попереджені про це і будуть звільнені з 1 грудня. Тож, за його словами, депутати мають якомога швидше прийняти це рішення.