Коновальцю, Шухевичу і подружжю Стецьків дали відзнаку Бандери

Івано-Франківська обласна рада нагородила лідерів національно-визвольного руху Євгена Коновальця, Романа Шухевича та подружжя Стецьків відзнакою до 100-річчя Степана Бандери (посмертно).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вчора прийняла 34-а сесія Івано-Франківської обласної ради. Сесія затвердила рішення про нагородження 357 прикарпатців Почесною відзнакою «100-річчя від дня народження Головного Провідника ОУН Степана Бандери». Список відзначених було доповнено прізвищами українських патріотів, світлої пам’яті Ярослава і Слави Стецько, Є.Коновальця і Р.Шухевича (посмертно). Відповідне рішення було підтримане одноголосно.

Таке рішення було прийняте у зв’язку з відзначенням у 2009 році 100-річчя від дня народження Головного Провідника ОУН С.Бандери, відповідно до Положення про ювілейну Почесну відзнаку, затверджену рішенням обласної ради від 22 грудня 2008 року на основі подань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, обласного оргкомітету з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження С.Бандери, ветеранських і громадських організацій та враховуючи висновки постійної комісії обласної ради з питань культури, національного та духовного відродження.