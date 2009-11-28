Епідемія грипу забрала життя вже 417 українців
14:47, 28 листопада 2009Суспільство
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За останню добу померли 3 осіб
В Україні станом на 27 листопада кількість померлих від грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) зросла до 417 осіб.
В тому числі за останню добу померли 3 осіб – в Івано-Франківській, Львівській та Черкаській.
Загальна кількість осіб, які захворіли з початку епідемії, становить 1 млн. 783 тис. 877 осіб; за останню добу - 32 тис. 331 особа.
Епідемічний поріг залишається перевищеним у Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Чернівецькій областях, а також в місті Києві.
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