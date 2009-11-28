На Львівщині скоїли розбійний напад на головного інспектора митниці

На Львівщині група озброєних чоловіків скоїла розбійний напад на головного інспектора Львівської митниці митного поста «Рава-Руська». Шестеро нападників вчора вночі увірвалися в будинок митника, що у селі Гійче Жовківського району і погрожуючи розправою заволоділи грошима та ювелірними виробами на значну суму. Нападники також прихопили три мобільні телефони своїх жертв і ключі від автомобілів RAV-4 та «Тойота Прадо». Про це повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах.

У коментарі УНІАН, начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК повідомив, що правоохоронці зареєстрували розбійний напад на 48-річного жителя села Гійче Жовківського району, який отримав від нападників численні тілесні ушкодження і госпіталізований в лікарню.

«27 листопада, близько 23.00, шестеро невідомих, четверо з яких були одягнені у камуфляжну форму, увірвались в будинок та погрожуючи двома предметами, схожими на автомати системи «Калашникова» (АКМСУ) та пістолетом типу ТТ завдали тілесні ушкодження господарю будинку, зв’язали доньку і дружину потерпілого та заволоділи грошима в сумі 5000 гривень, 5000 доларів США, ювелірними виробами на суму понад 10 тисяч грн.», - поінформував Д.ХАРЧУК.

Після скоєння злочину, невідомі з місця події зникли у невстановленому напрямку.

Нагадаємо, що це вже третій розбійний напад зареєстрований в листопаді ц.р. у Львівській області групою невідомих осіб одягнених у камуфляжну форму.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада, група невідомих одягнених у камуфляжну форму з масками на обличчях скоїла розбійний напад на родину в селі Гуманець Старосамбірського району Львівщини, де викрали 10 000 грн., 2 300 польських злотих, ювелірні вироби та автомобіль ВАЗ-21093, а 11 листопада у місті Львові п’ятеро чоловіків в масках побили та пограбували подружжя пенсіонерів, заволодівши грошима в сумі 10 тис грн. та 3 тис доларів. В обох випадках, особи нападників встановлено не було.

Як зазначив у коментарі агентству речник Львівського обласного управління внутрішніх справ, правоохоронці не виключають, що всі скоєні розбійні напади можуть бути справою одного злочинного угруповання.

«Ми відпрацьовуємо кілька версій, серед яких і версія про діяльність на теренах Львівщини озброєної групи осіб, які скоїли ці три напади на громадян. Ведеться слідство», - зазначив Д.ХАРЧУК.