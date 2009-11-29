Чому гривня не користується попитом у світі?

У світі відсутній попит на гривню, оскільки асортимент і масштаби українського виробництва залишаються гранично скромними.

Це констатує доктор економічних наук Сергій КОРАБЛІН у статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 46 (774) 28 листопада - 4 грудня 2009).

«Лідери українського виробництва - чорні метали, зерно, насіння і мінеральні добрива - не демонструють у своїй масі ані унікальних властивостей, ані домінування на зовнішніх ринках. З ними успішно конкурує, і часом тіснить, продукція багатьох інших країн, що розвиваються, включаючи сусідів по СНД», - пояснює С.КОРАБЛІН.

Експерт зазначає, що за роки незалежності Україна втратила позиції у високотехнологічних галузях, таких як радіоелектроніка, електронна промисловість, верстатобудування, приладобудування і т.п.

«Від багатьох машинобудівних підприємств сьогодні залишилися лише остови промислових корпусів. Їх матеріальна база давно зітліла або розкрадена, а система підготовки кадрів зруйнована. При цьому надходження валюти в країну нерідко забезпечують виробництво і технології ХІХ століття. У цих умовах нестійкість гривні - природний результат промислової деградації», - вважає він.

С.КОРАБЛІН переконаний, що при прагненні України встати врівень з провідними економіками не враховується відсутність інституційного і виробничого середовища, яке б дозволило використовувати монетарні інструменти з такою ж ефективністю, як це роблять індустріальні країни.

Крім того, експерт зазначає, що потреба в гривні обмежена і всередині самої України. Її ринок охоче поглинає масу товарів країн-емітентів твердої валюти, а також економік, що успішно освоюють їх технології: Китаю, Малайзії, Чехії, Польщі, Росії, Румунії і т.п. Через це гривню у внутрішніх розрахунках легко замінюють долар і євро. З цієї ж причини її курсові позиції залишаються гранично уразливими, пояснює С.КОРАБЛІН.

«Щонайменше, погіршення кон`юнктури в одній-двох товарних нішах українського експорту може загрожувати не тільки різким зниженням валютних надходжень, але й серйозною девальвацією гривні. Нинішня криза - найкраще тому підтвердження. Якщо при стисненні глобального попиту падіння ВВП провідних економік світу досягло 5-7%, то в Україні йдеться про 20%», - зазначає експерт.