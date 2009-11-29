Під час полювання випадково застрелили мисливця

22:16, 29 листопада 2009
Суспільство
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Повідомлення з Львівщини

У суботу на території Мостиського лісництва (Львівська область) під час відстрілу кабана загинув житель міста Мостиська, у якого випадково влучив товариш-мисливець.

Як повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області, 28 листопада о 13.00 до Мостиського райвідділу внутрішніх справ від чергової медсестри районної лікарні надійшло повідомлення про те, що у приймальний покій каретою швидкої допомоги з вогнепальним пораненням доставлене тіло 69-річного пенсіонера.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що група мисливців у складі 13 осіб під керівництвом єгеря проводила відстріл кабана на території Мостиського лісництва.

Під час полювання 46-річний житель Львова здійснив кілька пострілів у напрямку кабана, одним з яких випадково влучив у товариша. Від отриманого поранення чоловік помер дорогою до лікарні.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні внутрішніх справ, за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.119 ч.1 Кримінального кодексу України (вбивство через необережність).

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