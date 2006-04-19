НКРЗ розробляє нові тарифи на телефон

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) в даний час працює над новими тарифами на послуги телефонного зв`язку. Про це повідомив голова Національної комісії з питань регулювання зв`язку Олег ГАЙДУК сьогодні в інтерв`ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що НКРЗ вже минулого року подала свої пропозиції про зміни до Кабінету Міністрів, проте, у зв`язку з протидією Федерації профспілок, нові тарифи на послуги телефонного зв`язку минулого року не було введено в дію.

«Сьогодні ми працюємо над новими тарифами… Мені б сьогодні не хотілося порушувати питання про затвердження тих тарифів, які ми розробили минулого року», - сказав О.ГАЙДУК.

«Сьогодні не можна говорити про конкретні цифри», - зазначив він. «Я сьогодні не можу сказати (про тарифи – УНІАН), тому що ми намагаємося до цього процесу залучити науку, тих фахівців, які зможуть реально розробити методики собівартості, і на основі цих методик визначити тарифи”, - сказав він.

За словами О.ГАЙДУКА, може йтися про підвищення на 30% тарифів на послуги місцевого телефонного зв`язку і про зниження на 70% вартості послуг міжнародного зв`язку.

Нові тарифи на послуги телефонного зв`язку планується розробити не пізніше травня цього року. «До кінця травня вже якийсь певний проект нового документа буде на столі в НКРЗ”, - сказав він.

О.ГАЙДУК також висловив надію, що вже цього року нові тарифи буде введено в дію.

Він зазначив, що «сьогодні черга на телефони поступово зменшується, але все одно становить 2,5 млн. чоловік». Для того щоб «позбутися цієї черги, необхідні дуже великі кошти, тобто йдеться про сотні і сотні мільйонів… Зробити якісь запровадження на мережі, коли тарифи на фіксований зв`язок навіть не відповідають собівартості – нереальність», - наголосив О.ГАЙДУК.

Він також не виключив, що НКРЗ може скористатися досвідом НКРЕ, яка підвищила нещодавно тарифи на електроенергію без узгодження з профспілками. «Можливо, ми підемо таким шляхом, тому що вже зволікати далі неможливо”.