Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,06 грн./дол., курс дещо змінився, порівняно з 1 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,93-8,01 грн./дол., з продажу – в межах 8,04-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,3%, порівняно з 1 грудня, і сьогодні становить 11,99 грн./євро, продажу – не змінився – 12,20 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,85-12,07 грн./євро, з продажу – в межах 12,12-12,31 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках, порівняно з 1 грудня, майже не змінився і становить в середньому 0,2690/0,2795 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2072-0,2750 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2760-0,2900 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,06 грн./дол. Курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,94-8,01 грн./дол., з продажу – в межах 8,04-8,10 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,3%, порівняно з 1 грудня, і сьогодні становить 12,01 грн./євро, продажу – не змінився – 12,18 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,90-12,07 грн./євро, з продажу – в межах 12,12-12,25 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 1 грудня, дещо знизився і сьогодні становить 0,2680/0,2803 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2072-0,2750 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2770-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,96/8,07 грн., євро – 12,00/12,25 грн., рубль – 0,2250/0,2830 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,98/8,08 грн., євро – 11,95/12,20 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,98/8,08 грн., євро – 11,95/12,25 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 2 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9892, до євро – 12,04292, до російського рубля – 0,27382.