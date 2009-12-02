На міжбанку євро поступився гривні

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги долару США відкрилися котируваннями 8,0030/8,0250, до 12:00 ціни знизилися до 8,0020/8,0150. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9890/8,0095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2756/0,2764, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2752/0,2757. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2749/0,2753. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,1650 (+0,0552).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,5065/1,5105. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0850/12,1200, до 12:00 ціни пішли вниз – 12,0740/12,0960. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні становили 12,0530/12,0860.