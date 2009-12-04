Суд відмінив процедуру санації Криворізького ГЗК

Дніпропетровський апеляційний господарський суд 2 грудня задовольнив апеляційні скарги Міністерства промислової політики України, Кіровоградського обласного сектора з питань банкрутства тощо, а також скасував ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 16 червня 2009 р., яким задовольнялося клопотання Комітету кредиторів щодо введення процедури санації боржника Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР) і призначення керівника санацією.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства промислової політики України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2009 р. прокуратура Кіровоградської області порушила кримінальну справу за фактом незаконного відчуження майна Криворізького гірничо-збагачувального комбінату і подала позов про повернення цього майна. Крім того, Міністерство внутрішніх справ ввело охорону підприємства «з метою не допустити проникнення на його територію керівника санацією Олександра БАРАНОВСЬКОГО.

За даними прокуратури, на підприємстві ведеться штучне банкрутство.

Довідка УНІАН. Криворізький ГЗК - підприємство з 100%-ною часткою державної власності у статутному фонді, якою уповноважено управляти Мінпромполітики.