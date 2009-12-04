У Болгарському центрі були і Тимошенко, і Симоненко, і Кушнарьов

Ухвалене у четвер Одеською обласною радою рішення про розірвання договору з керівництвом Асоціації болгар України про оренду приміщення, в якому 9 років функціонує Центр болгарської культури, є політичним, а не правовим. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Одесі депутат облради, екс-президент Асоціації болгар України Антон КІССЕ.

Він відзначив, що «керівництво Центру культури, яке надало можливість кандидату в Президенти України Олегу ТЯГНИБОКУ зустрітися в приміщенні 25 листопада з своїми виборцями, не брало за це у нього грошей. І жодних чинних законів, всупереч твердженням керівництва облради, не порушувало».

В Асоціації болгар вважають, що «це рішення облради – лише рекомендація облуправлінню охорони пам`ятників культурної спадщини розірвати договірні відносини з Асоціацій болгар, - підкреслив А.КІССЕ, - а питання оренди може розв`язуватися тільки судом. Щодо спроби забрати у Асоціації приміщення в будинку № 9 у провулку віце-адмірала Жукова, то її не можна розцінити інакше, як дію, спрямовану проти болгарської діаспори Одеської області і всієї України».

А.КІССЕ нагадав, що «у приміщенні Центру культури протягом останніх років зустрічалися з одеситами лідери багатьох політичних сил України, зокрема, Юлія ТИМОШЕНКО, Петро СИМОНЕНКО, Євген Кушнарьов, Олександр МОРОЗ та інші партійні і громадські діячі. Але ніколи з облради нам не висували претензій з цього приводу».

За його словами, «Асоціація болгар України має намір продовжувати свою діяльність у приміщенні, що орендується. Щоб виселити організацію з будівлі, потрібне не політичне, а судове рішення, оскільки у 2001 році між облрадою і Асоціацією підписано договір про оренду будівлі на 49 років».

Депутат облради також повідомив, що ухвалив рішення скласти повноваження президента Асоціації болгар України, оскільки є супротивником «політизування болгарського національно-культурного руху», і не дасть ані найменшого мотиву будь-якому з представників облради «наводити темні хмари на громадську організацію».

А.КІССЕ додав, що Асоціація болгар у минулі роки вклала значні кошти у ремонт будівлі Центру культури. «Проте ми зіткнулися з тим, - акцентував депутат, - що Управління майном обласної ради тривалий час відмовляється приймати документи, що підтверджують обсяги виконаних робіт. Нам неодноразово говорили: потрібно розібратися, є проблеми, і щодо них, мовляв, треба домовлятися. А я і раніше, і зараз стверджую: є юридичне рішення цього питання. За рішенням суду має бути проведена будівельна експертиза, яка і визначить суму фінансових вкладень у реставрацію цього будинку - пам`ятки архітектури».

Як відзначив А.КІССЕ, спроби забрати у болгарської діаспори приміщення Центру культури були і раніше: буквально 30 листопада Асоціація остаточно виграла судовий спір з облрадою про розірвання договору оренди, відзначив депутат. Вищий Господарський суд України залишив своєю ухвалою у силі попередні рішення судів нижчих судових інстанцій, згідно з якими приміщення Центру культури має перебувати у зумовлені договором терміни в оренді Асоціації болгар України.

А.КІССЕ висловив переконання, що «нове керівництво Асоціації болгар України також розв’язуватиме всі проблемні питання з керівництвом Одеської облради законним шляхом».

Нагадаємо, рішення про розірвання договору з Асоціацією болгар України про оренду приміщення Центру болгарської культури було ухвалене 3 грудня депутатською більшістю Одеської облради за ініціативи фракцій «Народна опозиція» блоку Наталії Вітренко і Партії регіонів. Депутат Ольга СОЛОВЕНКО, яка виступила на сесії облради, заявила, що Асоціація болгар, надавши можливість кандидату в Президенти України, лідеру ВО "Свобода" Олегу ТЯГНИБОКУ зустрітися 25 листопадп з виборцями в Центрі болгарської культури, порушила Закон про охорону об`єктів культурної спадщини.

На її думку, недавно відремонтоване на кошти болгарської громади приміщення у провулку віце-адмірала Жукова треба перетворити на «Слов`янський культурний центр», це питання вже обговорювалося в облраді. О.СОЛОВЕНКО підтримала заяву голови облради Миколи СКОРИКА, зроблену 26 листопаду на зустрічі з журналістами, в якій він піддав критиці Асоціацію болгар за надання на кілька годин приміщення О.ТЯГНИБОКУ для зустрічі з виборцями.

Виступаючи перед журналістами, М.СКОРИК заявив, що «приміщення Центру болгарської культури, яке орендує Асоціація болгар України, входить до переліку об`єктів спільної власності територіальних громад Одеської області. Проте можу заявити офіційно, що жодної згоди на те, щоб дана зустріч проводилася в цій будівлі, ми не давали», - сказав голова облради.

М.СКОРИК також відзначив, що проведення ВО «Свобода» передвиборного заходу у приміщенні Центру болгарської культури є «ляпасом болгарському національному руху і громаді - коли не просто український націоналіст, а радикал, що сповідує затяті націоналістичні ідеї, проводить свою передвиборну зустріч у болгарському центрі».