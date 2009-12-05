Тимошенко: всі винні в падінні гривні будуть покарані

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відзначає, що її публічна заява про махінації в банківській сфері була викликана необхідністю зупинити стрімке падіння гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила в ефірі телеканалу «Інтер».

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що українська гривня «впала» на 67%, тоді як валюти інших країн лише до 20%. Причиною падіння, переконана прем`єр, була не криза, а махінації в банківській сфері в результаті яких з країни було виведено 17,5 млрд. дол.

Вона наголосила, що після виборів всі винні в махінаціях і падінні гривні будуть покарані.

«Після президентських виборів я цей вулик, який представляє українську фінансову банківську систему, просто виверну і покажу людям, через який банк, як це виходило», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, відзначивши, що новий прокурор зможе вирішити питання про визначення і покарання винних.

Відповідаючи на питання про відповідальність чинного Президента України за махінації в банківському секторі, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Ви знаєте що, сьогодні голова Нацбанку і Президент це одна команда, причому повністю одна команда – я ніколи не повірю, що всього цього Президент не знає».