У Тернопільському облвійськкоматі відкрили каплицю

У Тернопільському облвійськкоматі сьогодні відкрили каплицю Покрови Пресвятої Богородиці.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник обласного військового комісара з виховної роботи Сергій ВАЩУК, для відкриття каплиці спеціально обрали сьогоднішній день, коли святкується свято Введення в Храм Пресвятої Діви Марії. «Також каплиця стала подарунком для всіх працівників військкомату до дня Збройних Сил України», – зауважив С.ВАЩУК.

Каплиця розташована на території військкомату, освятив її митрофорний протоієреєй Дмитро ЛИСАК.

С.ВАЩУК зазначив, що покровителькою українського війська ще з княжих та козацьких часів вважалася Покрова Пресвятої Богородиці, і саме на її честь споруджено каплицю.

«Перше знайомство з українською армією у призовника, майбутнього захисника Вітчизни, починається з військкомату. Ця каплиця буде одним з важливих елементів у вихованні підростаючого покоління на історичних традиціях українського війська. Для кожної людини, яка прибуватиме до нашої установи, вона має стати осередком душевного спокою і впевненості у майбутньому», – зазначив С.ВАЩУК.

За його словами, ідучи до війська напутні слова призовники тепер отримуватимуть саме біля цієї каплиці, відповідно матимуть змогу просити у Діви Марії ласки щодо вдалої військової служби в армії.