Незрячий священик пішки вирушив з Івано-Франківська до Єрусалима

Незрячий священик із Івано-Франківська о. Ігор ІВАНІВ пішки вирушив до Єрусалима.

Як передає кореспондент УНІАН, священик та його провідник - парафіянин церкви Святої Параскевії УГКЦ в місті Болехові Андрій КАЛЮЖНИЙ - вирушили у пішу прочанську дорогу до Єрусалима в свято Введення до храму Пречистої Діви Марії, 4 грудня.

«Я незрячий, але не сліпий - Бог і кожен, кого зустріну у своїй паломницькій дорозі, є моїми очима, – сказав священик. - Будь-яка проща, то проща до Бога. І цю дорогу я вимірюю не кілометрами, а силою щирої молитви».

Паломницька дорога, що сягає трьох тисяч кілометрів, проляже через Бучач на Зарваницю, далі - Тернопіль, Чернівці, Молдова, Одеса, а далі через море аж до Єрусалима. Прибути туди паломники планують вже на Різдво Христове.