"Чорного археолога" посадили за контрабанду

Ленінський районний суд Полтави ухвалив вирок громадянину, який намагався налагодити канал контрабанди з України історичних і культурних цінностей.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Полтавській області.

За даними прес-групи, колекціонер раритетів працював директором фірми, що охороняла історичні місця і будівлі, паралельно займався «чорною археологією». Знайдені на території Полтавської і сусідньої областей старовинні монети (найстаріша датується 1630 р.), раніше придбані дві німецьких військових карти часів Другої світової війни, німецькі фотографії із зображенням окупованих українських міст, поштові марки і листівки цінитель старовини намагався збути за кордоном. Покупців із Європи, США і Австралії знаходив на Інтернет-аукціонах.

«Зловмисник погорів, коли намагався відправити чергову партію раритетів, порушуючи митний контроль. Під час мистецтвознавчої експертизи було встановлено, що військові карти і деякі монети мають історичну і культурну цінність. Стосовно контрабандиста було порушено кримінальну справу за ч.2 ст.15 і ч.1 ст.201 (замах на контрабанду історичних і культурних цінностей). Суд визнав чоловіка винним і засудив до чотирьох років позбавлення волі з відстроченням виконання покарання на два роки», - говориться в повідомленні СБУ.

Предмети контрабанди конфісковано і повернуто у власність держави. Зараз вирішується питання про передачу раритетів одному з музеїв держави.