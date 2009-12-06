На Житомирщині діють дві єврейські школи і дві російські

Голова Житомирської облдержадміністрації Юрій ЗАБЕЛА запевняє, що в регіоні відсутні будь-які міжнаціональні конфлікти і наголошує на необхідності розвитку етнонаціональних відносин в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник області заявив під час перебування на Житомирщині Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

За його словами, питанню розвитку етнонаціональних відносин на Житомирщині приділяється велика увага.

Ю.ЗАБЕЛА повідомив, що наразі в області зареєстровано 63 національно-культурних товариства, обласна державна телерадіокомпанія щотижня з двома повторами транслює передачу "Слово польське", а також щомісяця польсько - і чеськомовну програму "Червона калина. На гостину до друзів", успішно діють два єврейських загальноосвітніх навчальних заклади та дві школи з російською мовою викладання.