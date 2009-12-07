Держкомстат порахував інфляцію за листопад

. В Україні інфляція в листопаді 2009 р. по відношенню до жовтня становила 1,1%, з початку року (до грудня 2008 року) – 11,3%, до листопада 2008 року – 13,6%. У січні-листопаді 2009 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 16,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в листопаді ц.р. до листопада 2008 року зросли на 10,3% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - зросли на 12%), зокрема на харчові продукти - на 9,2% (до січня-листопада 2008 р. - на 11%), хліб і хлібопродукти - на 7,5% (13%), зокрема на хліб - на 9,7% (14,3%), макаронні вироби - на 7,7% (12,6%), кондитерські вироби з борошна – 12,3% (16,7%), м`ясо й м`ясопродукти - на 6,7% (12,4%), рибу й рибопродукти - на 16,9% (26,1%), молоко, сир та яйця - на 5,3% (8,8%) (зокрема на молоко - на 10,3%, сир - на 5,7%, на яйця – знизилися на 5,4%), на масло й жири – зросли на 7,9% (7,4%), зокрема на масло вершкове - зросли на 30%, олію соняшникову – на 2,4%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 0,3%.

Ціни на фрукти в листопаді ц.р. до листопада 2008 року зросли на 10,7% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року зросли на 13,9%). На овочі ціни знизилися на 10,6% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року – знизилися на 19,2%), зокрема на картоплю – знизилися на 21,7% (знизилися на 11%). На цукор - зросли на 75,6% (36,6%), кондитерські вироби цукристі - на 21,3% (21,6%), безалкогольні напої – 27,2% (30,1%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в листопаді 2009 року до листопада 2008 року подорожчали на 39,9% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - на 35,8%), ціни на одяг і взуття зросли на 8,7% (8%), зокрема на одяг - на 8,7%, взуття - на 8,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в листопаді ц.р. до листопада 2008 року подорожчали на 16,1% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - на 27,4%), зокрема квартплата зросла на 25,8% (33,8%), ціни на утримання та ремонт житла зросли на 10% (15,8%), каналізацію - на 41,5% (47%), воду – 29,1% (36,4%), ціни на електроенергію в листопаді не змінилися, на природний газ зросли на 35,1% (48,4%), на гарячу воду й опалення - зросли на 11,7% (39,9%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в листопаді ц.р. до листопада 2008 року зросли на 19,6% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - на 22,9%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 11,7% (15,6%), домашній текстиль - на 17,5 (17,7%), побутова техніка - на 19,3% (21,7%).

Вартість послуг охорони здоров`я в листопаді 2009 року до листопада 2008 року зросла на 30% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - на 32%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання - на 43,3% (42,5%), амбулаторні послуги подорожчали на 16,3% (20,5%).

Ціни в транспорті в листопаді ц.р. до листопада 2008 року зросли на 20,9% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - на 20,8%), зокрема на купівлю транспортних засобів - зросли на 22,9% (22,1%), на паливо й мастила – зросли на 45,7% (9,5%), транспортні послуги – зросли на 11% (27,3%) (пасажирський залізничний транспорт - на 19,5% (22,8%), пасажирський автодорожній транспорт - на 9,2% (29,3%).

Ціни у сфері зв`язку в листопаді 2009 р. зросли на 4,9% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - на 7,4%), поштові послуги подорожчали на 50% (на 77,8%), вартість телефонних і телефаксних послуг зросла на 4,3% (6,8%).

Ціни у сфері відпочинку й культури в листопаді ц.р. зросли на 17,3% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року – на 20,5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання зросла в листопаді ц.р. на 11% (14,1%), вартість відпочинку й послуг культури - на 19,6% (24,2%), газети, книги та канцелярські товари подорожчали на 19,6% (21,2%).

Ціни у сфері освіти в листопаді 2009 року до листопада 2008 року зросли на 15,4% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - на 23,1%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 11,1% (18,2%), середня освіта - на 13,7% (21,7%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (24,1%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у листопаді ц.р. до листопада 2008 року зросла на 10,8% (у січні-листопаді ц.р. до січня-листопада 2008 року - на 17%).

Довідка УНІАН. Інфляція в січні-листопаді 2008 року, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, становила 25,5%, у листопаді 2008 року до листопада 2007 року – 22,3%, у листопаді 2008 року до жовтня 2008 року – 1,5%, у січні-листопаді 2008 року (до грудня 2007 року) – 19,8%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).