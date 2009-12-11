Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,05 грн./дол., курс майже не змінився, порівняно з 10 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,01 грн./дол., із продажу – в межах 8,02-8,07 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо знизився, порівняно з 10 грудня, і сьогодні становить 11,75/11,98 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,65-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,83-12,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 10 грудня, не змінився й становить у середньому 0,2568 грн./рубль, продажу – знизився на 0,7% – 0,2691 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2621 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2650-0,2850 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,06 грн./дол. Курс дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,96-8,01 грн./дол., із продажу – в межах 8,02-8,07 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також дещо знизився, порівняно з 10 грудня, і сьогодні становить 11,75/11,94 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 11,69-11,80 грн./євро, з продажу – в межах 11,83-12,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 10 грудня, знизився на 0,9% і сьогодні становить 0,2562 грн./рубль, продажу – на 0,8%, до 0,2710 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2621 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2650-0,2850 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,07 грн., євро – 11,70/12,05 грн., рубль – 0,2200/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,98/8,06 грн., євро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,01/8,06 грн., євро – 11,70/12,00 грн., рубль – 0,2570/0,2670 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 11 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9865, до євро – 11,764115, до російського рубля – 0,26077.