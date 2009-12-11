Суд у Севастополі примусово розпустив радикальну організацію
За матеріалами СБУ
10 грудня за матеріалами СБУ рішенням Окружного адміністративного суду міста Севастополя шляхом примусового розпуску було припинено протиправну діяльність радикальної організації «Слов’яни».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, члени вказаної організації розповсюджували агітаційні матеріали, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.
Здійснена за поданням СБУ фахівцями Державного комітету України у справах національностей та релігії і Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі експертиза цієї друкованої продукції встановила, що її зміст має «радикально-провокаційний характер і формує ксенофобські настрої в суспільстві» та може «спонукати до приниження національної гідності громадян».
З метою недопущення з боку членів цього угруповання розпалювання національної та релігійної ворожнечі, скоєння інших протиправних дій, за ініціативою СБУ Головним управлінням юстиції Севастополя була проведена перевірка, за результатами якої у жовтні цього року керівнику радикальної структури було винесено офіційне письмове попередження.
Тоді ж на підставі положень Закону України «Про об’єднання громадян» органами юстиції був направлений позов до суду з вимогою про примусовий розпуск (ліквідацію) цієї організації.