Суд у Севастополі примусово розпустив радикальну організацію

10 грудня за матеріалами СБУ рішенням Окружного адміністративного суду міста Севастополя шляхом примусового розпуску було припинено протиправну діяльність радикальної організації «Слов’яни».

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, члени вказаної організації розповсюджували агітаційні матеріали, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Здійснена за поданням СБУ фахівцями Державного комітету України у справах національностей та релігії і Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі експертиза цієї друкованої продукції встановила, що її зміст має «радикально-провокаційний характер і формує ксенофобські настрої в суспільстві» та може «спонукати до приниження національної гідності громадян».

З метою недопущення з боку членів цього угруповання розпалювання національної та релігійної ворожнечі, скоєння інших протиправних дій, за ініціативою СБУ Головним управлінням юстиції Севастополя була проведена перевірка, за результатами якої у жовтні цього року керівнику радикальної структури було винесено офіційне письмове попередження.

Тоді ж на підставі положень Закону України «Про об’єднання громадян» органами юстиції був направлений позов до суду з вимогою про примусовий розпуск (ліквідацію) цієї організації.