В Україні призначено масову перевірку пожежної безпеки

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ дав доручення вжити вичерпних заходів щодо безумовного виконання вимог пожежної безпеки органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також фізичними особами, особливо у місцях масового перебування людей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, доручення адресоване міністру з питань надзвичайних ситуацій, міністру регіонального розвитку та будівництва, міністру внутрішніх справ, міністру культури і туризму, голові Держкомтелерадіо, Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

Доручено також посилити профілактичну і роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил пожежної безпеки, особливо з піротехнічними засобами.

Доручення першого віце-прем’єра випущене з метою не допустити трагедій, подібних до тієї, що сталася у російській Пермі.