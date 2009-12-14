У Дніпропетровську стріляли в бізнесмена
12:38, 14 грудня 2009Суспільство
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Потерпілий - у тяжкому стані
У Дніпропетровську стріляли у заступника голови правління ЗАТ "Запорізький масложиркомбінат".
Інформацію про інцидент кореспонденту УНІАН підтвердив начальник ГУ МВС України в Запорізькій області Віктор ОЛЬХОВСЬКИЙ.
"Дійсно, ми отримали повідомлення про те, що сьогодні вдень у Дніпропетровську було госпіталізовано з вогнепальним пораненням заступника голови правління Запорізького масложиркомбінату", - відзначив В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.
За його словами, зараз постраждалий перебуває у лікарні у важкому стані.
Дніпропетровське управлення міліції вирішує питання про порушення кримінальної справи, яка, ймовірно, розслідуватиметься із залученням запорізьких правоохоронців, сказав В.ОЛЬХОВСЬКИЙ.
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