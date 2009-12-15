Україна приєднається до Договору про енергетичне співтовариство

Президент України Віктор ЮЩЕНКО уповноважив міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА підписати Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Текст відповідного розпорядження оприлюднено на офіційному веб-порталі.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що 18 грудня у Загребі під час засідання Ради міністрів ЄС буде прийнято позитивне рішення щодо приєднання України до договору про Енергетичне співтовариство.

Угода про Енергетичне співтовариство була підписана у жовтні 2005 року в Афінах і набула чинності з 1 липня 2006 року.

На сьогодні до угоди приєдналися 14 країн-членів ЄС та 7 країн Західних Балкан.

Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статус спостерігачів.