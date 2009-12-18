Інформація ДАІ про стан доріг на території України
Список перекритих автошляхів
Департамент ДАІ МВС України надає інформацію про стан погодних та дорожніх умов на території України на 6.00 п’ятниці, 18 грудня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ, упродовж минулої доби на переважній частині країни спостерігались опади у вигляді снігу (Волинська, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька області, м. Київ), утворення місцями ожеледиці (Закарпатська, Тернопільська та Херсонська області).
Обмежувався рух автомобільного транспорту на території Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Донецької областей.
Зокрема, у Херсонській області обмежений рух транспортних засобів по автомобільній дорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км 189 - км 203 (утворення затору).
У Миколаївській області обмежений рух транспортних засобів по автодорозі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ в напрямку м. Херсон (у зв`язку із закриттям руху по вказаній дорозі територією Херсонської області).
У Запорізькій області ускладнений рух транспортних засобів на наступних ділянках автомобільних доріг:
- Р-37 Енергодар-Василівка-Бердянськ км 156 - км 203 (Бердянський та Токмацький райони);
- Т-04-01 Дніпропетровськ-Васильківка-Покровське-Гуляйполе-Токмак-Мелітополь км 176-185 Пологівський р-н;
- Т-08-03 Запоріжжя-Маріуполь- км 121-125 Пологівський р-н.
У Донецькій області обмежено рух пасажирських та вантажних транспортних засобів на наступних ділянках автомобільних доріг:
- Київ-Харків-Довжанський, км 741 - км 752;
- Знамянка-Луганськ-Ізварине, км 397 - км 446;
- Знамянка-Луганськ-Ізварине, км 455 - км 478;
- Знамянка-Луганськ-Ізварине, км 492 - км 516;
- Славінськ-Донецьк-Маріуполь, км 140 - км 220.
3 метою запобігання ускладнень у дорожньому русі та попередження скоєння дорожньо-транспортних пригод за умов незадовільного стану доріг в регіонах задіяно 3160 одиниць спеціальної техніки.
На посадових осіб дорожніх (комунальних) служб складено 68 адміністративних протоколів та видано 106 приписів на усунення виявлених недоліків.
Інформація про дорожньо-транспортні пригоди, супутньою причиною яких була зимова слизькість або сніговий накат, не надходила, зазначили в прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.