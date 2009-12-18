В Україні на 10 робочих місць претендує 71 людина.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому, згідно з повідомленням Держкомстату, кількість незайнятих українців, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості, з початку року зменшилася на 42% - до 536,7 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб), порівняно з жовтнем – збільшилася на 2%.

На 1 грудня потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 75,4 тис. осіб (на 1 січня 2009 року – 86,5 тис. осіб).