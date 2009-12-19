Київенерго відкриває пряму телефонну лінію для скарг

АК “Київенерго” з 11 січня 2010 року відкриває пряму телефонну лінію (номер 201-58-65) для прийому скарг від киян на роботу служб компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Київенерго”, відкриття прямої лінії - один із напрямків планомірної та систематичної роботи зі споживачами, яку впроваджує компанія.

Зокрема, впродовж цього року служба безпеки “Київенерго” вже усунула чимало порушень всередині компанії, водночас відповідна робота продовжуватиметься і для цього має бути налагодженим зворотній зв’язок у ланцюзі «постачальник - споживач».

У “Київенерго” розраховують, що дзвінки на пряму лінію служби безпеки дозволять оперативно реагувати на порушення та неякісну роботу працівників енергокомпанії та покращити якість обслуговування споживачів.

При цьому людина, яка дзвонитиме, у разі надання своїх контактів для зворотнього зв’язку матиме змогу ознайомитися з результатами перевірки її повідомлення. Службою безпеки використовуватимуться два види фіксації дзвінків: технічний (звукозапис) і документальний (запис у спеціальному журналі з відміткою про прийняті заходи). У робочий час дзвінки буде приймати черговий працівник служби безпеки, у неробочий дзвінки фіксуватимуться в автоматичному режимі.

Передбачено, що про дзвінки споживачів щомісяця інформуватимуть голову правління АК “Київенерго” з наданням довідки про результати перевірки цих дзвінків.

Компанія нагадує, що продовжує працювати телефонна інформаційно-довідкова служба 15-88, яка здійснює прийом інформації та надає роз’яснення споживачам щодо всіх аспектів роботи “Київенерго”.