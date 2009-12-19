У Донецькій області залишаються закритими 5 ділянок автодоріг

Працівники Служби автомобільних доріг в Донецькій області не припиняють боротьбу зі сніговою стихією. Наразі залишаються закритими 5 ділянок автодоріг загального користування для вантажного та пасажирського руху: Донецьк-Маріуполь, Донецьк-Красноармійськ, Донецьк-Горлівка, Єнакієве-Дебальцеве, Дебальцеве-Артемівськ.

Як повідомили УНІАН в Укравтодорі, на виїзді з міста Донецька сьогодні працювали над розчищенням автошляхів 555 од. техніки. Головне завдання на найближчу добу - розширити на 1,5-2 метри проїжджу частину та зайнятися розчищенням тротуарів. Також по області продовжують патрулювати на дорогах групи МЧС та ДАІ.

Метеорологічні умови на найближчі два дні не прогнозують покращення погоди. Тож Укравтодор закликає водіїв та пішоходів бути особливо обережними та уважними на вулицях і автошляхах, адже, як свідчить статистика, саме під час ускладнення погодних умов спостерігається зростання аварійності і, як наслідок, збільшення кількості травмованих та загиблих учасників дорожнього руху.