В Донецькій області холод вбив вже 10 людей
18:55, 19 грудня 2009Суспільство
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У Донецькій області на сьогоднішній день від переохолодження загинули 10 осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.
Згідно повідомлення, за останні двоє діб за допомогою до лікарів з нагоди обмороження в регіоні звернулися 61 особа, 55 з яких госпіталізованj, 10 людей загинуло від переохолодження.
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