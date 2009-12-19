В Донецькій області холод вбив вже 10 людей

18:55, 19 грудня 2009
Суспільство
1796 0

У Донецькій області на сьогоднішній день від переохолодження загинули 10 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Згідно повідомлення, за останні двоє діб за допомогою до лікарів з нагоди обмороження в регіоні звернулися 61 особа, 55 з яких госпіталізованj, 10 людей загинуло від переохолодження.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter