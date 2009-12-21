Ющенко вивів держрезиденцію "Синьогора" з-під відому ДУС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО передав 10 тис. 866 га земель державної власності від державної резиденції “Синьогора” новоствореному національному парку.

Про це йдеться у відповідному указі глави держави, розміщеному на його офіційному сайті.

В.ЮЩЕНКО розпорядився створити на території Богородчанського району Івано-Франківської області національний природний парк «Синьогора».

Згідно з Указом, до території національного природного парку «Синьогора» погоджено в установленому порядку включення 10866 гектарів земель державної власності, які вилучаються у державної організації «Резиденція «Синьогора» і надаються національному природному парку в постійне користування.

Кабінету міністрів України, Державному управлінню справами Президент доручив:

1) вирішити у шестимісячний строк питання щодо реорганізації в установленому порядку державної організації «Резиденція «Синьогора» в національний природний парк «Синьогора»;

2) забезпечити:

- затвердження у шестимісячний строк у встановленому порядку Положення про національний природний парк «Синьогора»;

- розроблення протягом 2010-2011 років та затвердження в установленому порядку Проекту організації території національного природного парку «Синьогора», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об`єктів;

- розроблення протягом 2010 року проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок і проекту з організації та встановлення меж території національного природного парку, виготовлення державних актів на право постійного користування земельними ділянками;

- продовження разом із Івано-Франківською обласною державною адміністрацією роботи з розширення території національного природного парку «Синьогора» за рахунок включення прилеглих земель, насамперед лісового фонду;

3) передбачати під час доопрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про державний бюджет України на наступні роки кошти, необхідні для функціонування національного природного парку «Синьогора».

Довідка. Загальна площа території Державної організації "Резиденція "Синьогора" становить 10900 га. До її складу входить лісгосп "Сивульський", загальна площа якого 10886 га.