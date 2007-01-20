Самогубець убив тещу та травмував дружину

53-річний мешканець села Заїзд Прилуцького району Чернігівської області намагався застрелитися із незареєстрованої мисливської рушниці, попередньо замордувавши до смерті тещу та травмувавши жінку. Себе він зарізав ножем.

Як передає кореспондент УНІАН, трагедія сталася вранці, коли дружина разом з матір’ю намагалися забрати її речі зі спільного будинку. Непорозуміння у подружжя трапилося, вочевидь, через важкий характер чоловіка. Бо, як повідомили його знайомі, це була вже не перша жінка, яка пішла від нього.

Цього разу розрив відносин чоловік переносив надто знервовано: схопивши рушницю він спершу побив жінок прикладом, а потім вийшов на подвір’я, приставив рушницю до підборіддя та натиснув на курок.

Перетворивши обличчя на криваву місиво, але залишившись живим, самогубця дістався до автомобіля, де в «бардачку» лежав ніж. Намацавши ножа він смертельно ранив себе в груди.

За інформацією правоохоронців, побита теща не пережила нанесених ушкоджень і померла в лікарні.