З початку року «Укравтодор» проклав всього 7,8 км нових доріг, витративши на це 913,5 млн. грн. бюджетних коштів – ЗМІ

Київ. 23 грудня. УНІАН. За 11 місяців 2009 року Державна служба автомобільних доріг «Укравтодор» здала в експлуатацію 7,8 км нових і реконструйованих доріг, витративши на це 913,5 млн. грн. бюджетних коштів.

Про це пише газета «Дело» (№ 217 за 23 грудня), у розпорядженні якої опинилися оперативні дані про будівництво доріг в Україні.

Згідно з документом, за 11 місяців цього року «Укравтодор» здав в експлуатацію 7,8 км нових і реконструйованих доріг.

«Перше, що дивує, – це мізерна цифра», - відзначає видання і нагадує, що в рамках підготовки до Євро-2012 держава брала на себе зобов`язання за рахунок бюджету за рік побудувати 341,7 км доріг. «У підсумку ми маємо результат в 44 рази менший від запланованого», - констатує «Дело»

Також газета звертає увагу на ціну, яку платить держава за такі дороги. Згідно зі звітом «Укравтодору», 7,8 км коштували бюджету 913,5 млн. грн. Як з`ясувало видання, майже мільярд гривень витрачено, а відремонтовано всього дві ділянки доріг: Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв (1,6 км) і Новомиргород – Велика Виска (4 км) у Кіровоградській області. Також побудовано дві ділянки (1,9 і 0,3 км) трас місцевого значення в Рівненській і Сумській областях.

«Шляхом нескладних арифметичних розрахунків можна з`ясувати, що кожен кілометр цих доріг коштував державі 117,5 млн. грн. Для порівняння, у США такі роботи коштують федеральному бюджету в перерахунку на гривню в середньому 47,2 млн. У Китаї кілометр автомагістралі будують за суму, еквівалентну 19,2 млн. грн. Навіть в Україні є приклади, коли прокладання міжнародної магістралі коштує у кілька разів дешевше. Наприклад, на даний момент той самий «Укравтодор» реалізує спільний проект капітального ремонту автодороги Київ – Чоп за позикові кошти», - пише газета.

Таким чином, за даними газети «Дело», кілометр фактично нової автомагістралі коштує 21,9 млн. грн. «Така істотна різниця у вартості пояснюється просто - кредитори (Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародний банк реконструкції та розвитку) жорстко контролюють використання грошей. В результаті на 57 км автомагістралі, побудованих цього року, витрачено 1,25 млрд. грн.», - відзначає газета.

Голова Держслужби автомобільних доріг Вадим ГУРЖОС відмовився пояснювати виданню, чому на реконструкцію і будівництво невеликих ділянок доріг місцевого значення витрачено такі великі кошти.

У свою чергу, зазначає «Дело», підлеглі В.ГУРЖОСА пояснили, що 913,5 млн. грн. було витрачено не тільки на зазначені 7,8 км доріг. За їхніми даними, в цю суму також включено витрати на прокладання інших доріг. Але оскільки ці об`єкти ще не готові, то і у звіт вони не потрапили.