Тимошенко і Путін обговорили торгову-економічну співпрацю

Відбулася телефонна розмова

Прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН обговорили торгово-економічну співпрацю двох країн. Як повідомляється на сайті уряду РФ, телефонна розмова прем`єрів відбулася сьогодні. "ПУТІН і ТИМОШЕНКО обговорили ряд актуальних питань двосторонньої торгово-економічної співпраці", - йдеться у повідомленні.

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