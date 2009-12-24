Тимошенко і Путін обговорили торгову-економічну співпрацю
20:44, 24 грудня 2009Суспільство
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Відбулася телефонна розмова
Прем`єр-міністри України і Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН обговорили торгово-економічну співпрацю двох країн.
Як повідомляється на сайті уряду РФ, телефонна розмова прем`єрів відбулася сьогодні.
"ПУТІН і ТИМОШЕНКО обговорили ряд актуальних питань двосторонньої торгово-економічної співпраці", - йдеться у повідомленні.
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