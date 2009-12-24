Свято-Введенському монастиреві на Печерську повернуть дзвіницю

Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила ескізний проект відновлення дзвіниці Свято-Введенського чоловічого монастиря по вул. Московській, 42-а у Печерському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні під час засідання Архітектурно-містобудівної ради.

Проект розроблено ТОВ «Т.І.А.М.» на замовлення Київського Свято-Введенського чоловічого монастиря Київської єпархії УПЦ.

Проектом планується відновити дзвіницю, розібрану в 1930-х роках, частина якої збереглася до нашого часу.

Проект дзвіниці розроблявся на основі старих фотографій, що збереглися. У першому ярусі дзвіниці буде проїзд для транспорту, на другому ярусі розміститься дзвін, третій ярус – позолочений купол.

Підбиваючи підсумки розгляду проекту, виконуючий обов`язки головного архітектора Києва Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ рекомендував узгодити проект.