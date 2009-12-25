За останню добу від грипу померло 19 українців

В Україні з початку епідемії грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на 24 грудня померли 597 осіб.

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я.

З них за останню добу померли 19 осіб, в тому числі одна вагітна.

Загалом з початку епідемії – з 29 жовтня – зареєстровано 3 млн. 414 тис. 040 осіб, які захворіли на ГРЗ та грип, за останню добу - 78 тис. 685 осіб.

З початку епідемії було госпіталізовано 189 тис. 400 осіб, за останню добу – 3 тис. 999 осіб. Вже виписано – 153 тис. 861 особу.

Епідемічний поріг перевищено у 20 областях та містах Київ і Севастополь.