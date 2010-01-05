НБУ вирішив ліквідувати ще один банк

Національний банк України ухвалив рішення ліквідувати банк «Українська фінансова група» (УФГ, м. Київ).

Про це йдеться у листі НБУ комерційним банкам (№ 55-012/21-55), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Згідно з постановою правління НБУ від 28 грудня 2009 року № 784, з 5 січня 2010 року відкликано банківську ліцензію і ініційовано процедуру ліквідації КБ «УФГ»», - йдеться у листі Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, з 14 вересня 2009 року НБУ ввів тимчасову адміністрацію у банку «УФГ». Тимчасовим адміністратором у банку було призначено співробітника Нацбанку Вікторію ФАТЄЄВУ.

Довідка УНІАН. Комерційний банк «Українська фінансова група» було зареєстровано у серпні 2004 року у формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Це універсальний банк, що надає широкий спектр банківських послуг організаціям і громадянам України.