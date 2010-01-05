П'яний пасажир намагався вбити водія маршрутки
15:43, 05 січня 2010Суспільство
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Ударив ножем у спину
У Херсонській області 28-річний житель Донецької області намагався вбити 48-річного водія маршрутного таксі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МВС у Херсонській області, злочин було скоєно 3 січня на автостанції в райцентрі Каланчак.
Хлопець, який перебував у нетверезому стані, попросив водія маршрутки безплатно відвезти його до сусіднього району. Водій відмовився, після чого й одержав удар ножем у спину.
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