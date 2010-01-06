Є три важелі, щоб розвернути економіку до зростання

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО пропонує три важелі для відновлення економічного зростання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, за його словами, «у Росії, Бразилії, США, Євросоюзі, Японії вже відновилося економічне зростання. Євросоюз стурбований занадто повільним виходом із кризи, порівнюючи з конкурентами, і формує стимули для більш швидкого зростання. Для України ця проблема – ще гостріша. Але влада її вперто ігнорує».

Так С.ТІГІПКО прокоментував оголошене новообраним президентом ЄС Херманом ван РОМПЕЄМ скликання у новому році позачергового саміту Євросоюзу, присвяченого відновленню економічного зростання. Х. ван РОМПЕЙ у перший свій робочий день заявив, що надзвичайний характер і порядок денний саміту обумовлені тим, що Євросоюзу потрібне більш суттєве економічне зростання.

«Є три важелі, які здатні розвернути українську економіку до зростання, – заявив С.ТІГІПКО. – Це податкова реформа, дерегуляція і кредитування реального сектору. Замість цього ми бачимо безпрецедентне збільшення фіскального тиску й кількості ліцензованих видів діяльності майже втричі, а також заборонні ставки за банківськими кредитами».

«Я наполягаю на негайній податковій реформі. Замість 99 нинішніх податків і зборів досить залишити половину, – стверджує він. – Потрібно втричі, як мінімум, скоротити кількість ліцензованих видів діяльності, а також жорстко регламентувати роботу органів контролю – щоб звести нанівець підґрунтя для корупції, яка сама по собі – найважчий податок».