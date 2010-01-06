Екіпаж «Аріани» опівдні має прибути до Одеси

Члени екіпажу судна “Аріана” сьогодні опівдні прибудуть до Одеси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, сьогодні о 6.00 за місцевим часом з аеропорту міста Салала (Султанат Оман) до України вилетів спеціальний літак, на борту якого перебувають звільнені з піратського полону українські моряки з судна “Аріана” та члени супроводжуючої делегації. В аеропорту їх проводжали українські дипломати та представники органів місцевої влади.

За дорученням міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА, Департамент консульської служби, дипломати Посольства України в Саудівській Аравії здійснили в оманському порту Салала всі необхідні організаційні заходи для успішного повернення українських моряків на Батьківщину.

Літак має прибути до аеропорту міста Одеса сьогодні, 6 січня, орієнтовно об 11.50 за київським часом.