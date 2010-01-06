Черкаська мерія звинувачує Держказначейство у карному злочині

Міськвиконком Черкас подав позов до суду на неправомірні дії Державного казначейства, яке 30 грудня 2009 року припинило оплачувати платіжки виконавчого комітету. Таким чином не проведено платежів на більш як 4 млн. гривень по взятих мерією зобов’язаннях. Хоча на рахунках залишалось вільних 20 млн. гривень. Про це УНІАН повідомили у прес-службі мера Черкас Сергія ОДАРИЧА.

Як заявила директор департаменту бюджетної політики міськвиконкому Наталія ДЖУГАН, “це карний злочин - нецільове використання коштів нашої громади державним органом. Казначейство має обслуговувати наші проплати, а не втручатись у виконання бюджетного процесу. Однак наприкінці року УДК визначило для себе іншу мету: перекривати «дірки» державного бюджету та виплачувати пенсії за рахунок доходів міста. Виконкому ж вони повідомляють, що не можуть провести наші платежі у зв’язку із відсутністю коштів на рахунку, хоча ми свої залишки бачимо”.

За інформацією прес-служби Черкаського мера, у подібній ситуації опинились і інші міста України: Донецьк, Запоріжжя, Чернівці, Львів, Вінниця. За захистом інтересів громади до суду поки що звернулись лише Черкаси та Донецьк. Вони вимагають встановити дії Управління державного казначейства такими, що не відповідають вимогам законодавства, та примусити негайно здійснити усі проплати.

За словами Н.ДЖУГАН, якщо суд не прийме позитивного рішення, то використати ці кошти можна буде лише за кілька місяців – після прийняття бюджетів усіх рівнів.