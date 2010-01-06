Тимошенко роздає землю з рекордною швидкістю

У 2009 році громадяни України безкоштовно отримали 1 мільйон актів на право власності на земельні ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в селі Калинівка Броварського району Київської області.

Вона видала жителям Київської області три тисячі актів на землю.

Прем`єр запевнила, що безкоштовна видача актів продовжуватиметься, і за 2-3 місяці будуть видані всі 6,5 млн. актів.

«Ми цю програму обов`язково доведемо до логічного кінця, і якщо ще десь у когось не беруть заяви (на отримання актів), або десь просять гроші за їх видачу, то це залишкова інерція системи, яка будувалася на інших принципах. І тому передайте всім, хто ще не одержав акти, що ми доведемо справу до кінця, – 2-3 місяці і всі в нашій країні отримають земельні акти безкоштовно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.