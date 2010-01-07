Прокуратура Києва притягла 4 митників до кримінальної відповідальності

Прокуратурою міста Києва торік порушено 10 кримінальних справ про контрабанду, з них 4 справи відносно працівників митниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

Зокрема, порушено кримінальну справу відносно інспектора Київської регіональної митниці, через службову недбалість якого до бюджету не надійшло обов’язкових платежів та зборів на суму понад 1 млн. 250 тис. грн. (ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України). Цей працівник митниці підтвердив невірно заявлений код товару, внаслідок чого митне оформлення автомобілів «VOLVO FM 8/4» здійснено за ставкою мита 1%, а не 20%, як того вимагає закон, зазначили в прокуратурі.

Крім того, впродовж 2009 року за актами прокурорського реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23 працівника митниці.