Борги із зарплати у Запорізькій області зросли на 54,5%

У Запорізькій області заборгованість по виплаті заробітної плати впродовж 2009 року збільшилася майже на 55%.

Як повідомляли УНІАН у Головному управлінні статистики в Запорізькій області, розпочавши 2009 рік з боргом по зарплаті у розмірі 44 млн. 896,8 тис. грн., підприємства, організації та установи всіх форм власності регіону закінчили його із заборгованістю в 69 млн. 361 тис. грн.

У процентному співвідношенні заборгованість по виплаті заробітної плати зросла на 54,5%

При цьому, найбільший приріст боргу по зарплаті фіксувався, згідно з офіційними даними, на початку лютого, травня, червня і липня - 10,5%, 8,2%, 12,7% відповідно, порівняно з даними попереднього місяця.