Україна здасть Росії ворога Кадирова?

Україна затримала, і схоже, планує передати Росії чеченського біженця Ахмеда ЧАТАЄВА, повідомляє Радіо «Свобода». За її інформацією, А.Чатаєв зараз перебуває у Закарпатському СІЗО.

Як зазначає Радіо «Свобода», суд міста Грозного визнав винним А.ЧАТАЄВА у тероризмі та боротьбі з російськими збройними силами. Радіо «Свобода» також зазначає, що згідно з оприлюдненою на опозиційному сайті «Кавказ-центр» інформацією, зізнання з А.ЧАТАЄВА вибили: «йому без наркозу відрізали поранену руку, а тоді підключали до рани електричний струм».

За повідомленням правозахисників, після тортур у російській в’язниці, А.ЧАТАЄВУ вдалося втекти з країни, після чого Росія оголосила його у міжнародний розшук. До останього часу А.ЧАТАЄВ мешкав в Австрії, з офіційним статусом біженця. Коли на новорічні свята він приїхав до України, 3 січня його затримали працівники міліції Ужгорода. А 6-го – місцевий суд вирішив утримувати його у слідчому ізоляторі для подальшої екстрадиції до Росії.

Як повідомляє Радіо «Свобода» з посиланням на експертів з прав людини, якщо Україна все ж таки погодиться на екстрадицію біженця, це може спричинити міжнародний скандал. Зокрема, за словами голови Харківської правозахисної групи Євгена ЗАХАРОВА, який веде альтернативне розслідування цього випадку, «Чатаєв жив у Австрії з дружиною і трьома дітьми, після тих катувань він інвалід другої групи. В Україні його затримали працівники обласного УБОЗу. Для суду запит Росії на екстрадицію виявився важливішим, ніж статус біженця».

«Його не можна екстрадувати. Буде міжнародний скандал, які щодо України вже мали місце», – зазначив Є.ЗАХАРОВ.

Як зазначає Радіо «Свобода», адміністрація Закарпатського слідчого ізолятора, керівництво обласної міліції та СБУ відмовляються від коментарів, мотивуючи новорічними святами. А помічник міністра внутрішніх справ України з прав людини у Закарпатті Степан КИЯХ вважає, що чеченського біженця затримали цілком законно. «Є постанова суду, що його затримано відповідно до закону. Він оголошений у міжнародний розшук. Є рішення суду Чеченської республіки, відповідно до нього наш суд вирішив тримати його в слідчому ізоляторі. Я не бачив усіх документів, і точно не знаю, чи має він статус біженця, чи повертатимуть його до Росії, і коли саме», - зазначив С.КИЯХ.

Як повідомлялося раніше, у 2006-му році світова спільнота засудила Україну за екстрадицію 10 узбецьких біженців, а у 2008-му – за передачу російським спецслужбам біженця-росіянина.